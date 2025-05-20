Política
Andorra Endavant activa una IA sobre l'acord amb la UE
La formació de Montaner assegura que dona respostes "clares i objectives"
El web del grup parlamentari d'Andorra Endavant ofereix un cercador d'intel·ligència artificial sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea, segons ha anunciat aquesta tarda. La formació de Carine Montaner destaca que posant a disposició de la ciutadania aquesta eina reforça "el compromís amb la transparència i el servei públic" i afirma que dona "respostes clares i objectives a qualsevol pregunta relacionada amb l'acord, i ho fa sense necessitat de registrar-se, de manera completament anònima i gratuïta".
Andorra Endavant assegura que posa en marxa el cercador, https://www.grupandorraendavant.info/europa/, perquè cada ciutadà pugui informar-se lliurement sobre els impactes de l’acord: des de qüestions laborals i fiscals fins a temes de sobirania, immigració o normatives europees". I destaca que el portal del grup parlamentari permet accedir a documents oficials i a l'estudi d'impacte encarregat per Andorra Endavant a l'equip del gabinet Gide.