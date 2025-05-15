Mobilitat
El radar de Coll de Nargó ja sanciona
El giny està col·locat per controlar la velocitat dels vehicles en direcció a Andorra
El radar de Coll de Nargó, a la C-14, que el Servei Català de Trànsit va resituar a finals de l'any passat ja funciona, segons informa el diari Segre. Fa vint anys que va ser instal·lat per sancionar els vehicles que circulaven en sentit Lleida, però la falta de connexió elèctrica va provocar que estigués inactiu durant tots aquests anys, funcionant només com una eina dissuasòria.
Després d'instal·lar-lo en un nou emplaçament, a dos-cents metres del nucli urbà, fonts del Servei Català de Trànsit han informat que el radar funciona i sanciona. El radar està orientat per controlar els vehicles que van en sentit Andorra.
NACIONAL
