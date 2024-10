Trànsit reubica el radar de Coll de Nargó a la C-14

El Servei Català de Trànsit reubicarà el radar per controlar la velocitat de la carretera C-14 situat al punt quilomètric 153,328, als afores de la població de Coll de Nargó, a la comarca de l’Alt Urgell. El controlador de velocitat, que està situat per sancionar els vehicles que circulen en sentit Lleida, va ser instal·lat pel govern de la Generalitat de Catalunya fa gairebé vint anys, però la falta de connexió elèctrica ha provocat que estigui inoperatiu durant tots aquests anys.

Ara, i amb la voluntat de millorar la seguretat a la travessia de la carretera C-14 al seu pas per aquest municipi de l’Alt Urgell, el Servei Català de Trànsit instal·larà el radar per controlar la velocitat dels vehicles que circulen per aquesta via uns metres abans de l’entrada del nucli urbà i en el sentit contrari al que està instal·lat ara, és a dir, per als vehicles que circulin en sentit Andorra. La proximitat amb el nucli urbà permetrà que el dispositiu disposi d’electricitat perquè pugui captar la informació i sancionar els conductors que no respectin el límit de velocitat. L’alcalde, Martí Riera, va explicar que esperen que la mesura millori la seguretat de la travessia. “A principis del 2022 van instal·lar dos semàfors i un pas de vianants i és molt lamentable però els vehicles continuen circulant a velocitats molt inadequades”. Va afegir que Trànsit va sol·licitar la llicència d’obres per instal·lar el radar al costat de l’entrada del nucli urbà fa aproximadament un mes i que després de disposar de l’autorització del servei territorial de Carreteres a Lleida, traslladarà el dispositiu durant els propers dies.

LLARGA REIVINDICACIÓ

La millora de la seguretat de la travessia de Coll de Nargó és una llarga reivindicació dels veïns, que porten lluitant fa més de sis anys. L’ajuntament de localitat urgellenca sol·licitava la construcció d’una rotonda, però finalment van instal·lar dos semàfors, un en cada sentit de la marxa, amb polsador perquè els vianants accionin per poder creuar la via. La millora també va incloure el pintat de diversos passos de vianants, la construcció d’una vorera a banda i banda de la carretera i la millora de l’enllumenat.