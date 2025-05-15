Teatre
La nova temporada de l'Escena Nacional té un pressupost de 155.000 euros
L'ENA fa una aposta pel talent local i la sostenibilitat cultural
La nova temporada de l'Escena Nacional Andorrana compta amb un pressupost de 155.000 euros. Aquesta quantitat es divideix en la representació d'obres ja estrenades (20.000 euros), la coproducció de la nova peça, Abrakadabra (20.000 euros), les accions amb noves companyies (30.000 euros) i les despeses d'estructura (55.000 euros). Enguany, l'ENA renuncia a una temporada pròpia fer reforçar les programacions existents a les parròquies, donant continuïtat a les produccions creades al país i ampliant-ne el recorregut. L'organització també ha decidit elaborar una taula salarial basada en el conveni català de teatre de 2025, "per tal de dignificar les condicions laborals del sector".
L'Escena Nacional aposta pel compromís amb les joves companyies, el que significa que la Jove Companyia de Teatre i la Jove Companyia de Dansa continuaran com a pilars de l'ENA. Paral·lelament, l'Escena Nacional també posarà en marxa una nova pàgina web aquest estiu i pretén representar cada espectacle durant tres dies consecutius, "promovent així una millor rendibilitat i un impacte real sobre el territori". Amb aquest nou enfocament, l'Escena Nacional "vol consolidar un model que reforci la continuïtat de les creacions, afavoreixi el treball digne i posi en valor el talent escènic del país".
