L'Escena Nacional implanta un protocol contra els abusos sexuals

El procediment d'actuació entrarà en vigor el 18 de maig

Andorra la Vella

L'Escena Nacional d'Andorra ha redactat un protocol de prevenció i actuació en cas d'abusos sexuals i abusos per raó de gènere que entrarà en vigor el pròxim 18 de maig. En aquest sentit, la Fundació manifesta el seu compromís per assolir espais de treball segurs i unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte, tal com s'indica en el document.

El procediment d'actuació del protocol contempla una primera fase de comunicació i d'assessorament, que disposarà d'una durada màxima de tres dies laborables. Aquest advertiment el poden fer tant els afectats com els testimonis. A més, una persona de referència de l'empresa informarà i assessorarà l'afectada a qui podrà acompanyar durant el procés.

Un cop es presenti la denúncia, la comissió d'investigació haurà d'emetre un informe vinculant sobre l'existència o no d'una situació d'assetjament que, en la darrera fase, amb un termini màxim de vint dies hàbils a comptar des de la data de la denúncia, es resoldrà i es prendran les mesures corresponents a la magnitud del delicte des de l'empresa.

