Prevenció
L'Escena Nacional implanta un protocol contra els abusos sexuals
El procediment d'actuació entrarà en vigor el 18 de maig
L'Escena Nacional d'Andorra ha redactat un protocol de prevenció i actuació en cas d'abusos sexuals i abusos per raó de gènere que entrarà en vigor el pròxim 18 de maig. En aquest sentit, la Fundació manifesta el seu compromís per assolir espais de treball segurs i unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte, tal com s'indica en el document.
El procediment d'actuació del protocol contempla una primera fase de comunicació i d'assessorament, que disposarà d'una durada màxima de tres dies laborables. Aquest advertiment el poden fer tant els afectats com els testimonis. A més, una persona de referència de l'empresa informarà i assessorarà l'afectada a qui podrà acompanyar durant el procés.
Un cop es presenti la denúncia, la comissió d'investigació haurà d'emetre un informe vinculant sobre l'existència o no d'una situació d'assetjament que, en la darrera fase, amb un termini màxim de vint dies hàbils a comptar des de la data de la denúncia, es resoldrà i es prendran les mesures corresponents a la magnitud del delicte des de l'empresa.
NACIONAL
Redacció