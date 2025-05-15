Sistema financer
Els pagaments amb targeta augmenten a 1.800 milions
Les entitats bancàries tenen 44.086 usuaris de Bizum
L'ús de les targetes de crèdit ha anat a l'alça un exercici més i les transaccions van assolir prop de 1.800 milions d'euros durant l'any passat pels quasi 1.700 milions del 2023, segons indica l'informe d'Andorran Banking del 2024. L'import mitjà va ser de 41 euros en el valor del tiquet mitjà en TPV físics i de 99 euros en el cas dels virtuals, per sota dels 43 i 109 euros de mitjana respectivament del 2023. El nombre d'usuaris digitals ha crescut un 13% del 2023 al 2024 i el de les aplicacions mòbils, un 20% en l'últim exercici.
Les dades publicades indiquen que s'ha reduït el nombre de TPVs en passar de 5.011 el 2023 a 4.973 l'any passat, amb un creixement dels virtuals del 9,8% del total a l'11,1% del total. El nombre de targetes emeses s'incrementa de 96.000 a 105.601. Andorran Banking dona xifres dels usuaris de Bizum que s'enfilen a 44.086 i han fet més de 1,1 milions de transaccions.
26 milions pagats en impostos de societats
El recull de l'activitat dels bancs l'any passat exposa que van assolir 175 milions de beneficis, un 7% per sobre del 2023, amb 91.000 milions en recursos gestionats, un 23% més que l'exercici precedent. El total d'actius ha pujat un 13% fins a 21.000 milions i els dipòsits, creixen un 17% amb un total de 16.000 milions d'euros. La contribució del sector bancari a l'economia ha estat de 473 milions a empreses, 85 milions a particulars i 487 milions en hipoteques atorgades, informa Andorran Banking. El total d'impostos sobre societats pagats pel sector bancari ha estat de 26 milions i l'any 2023 havien pagat 21,24 milions.
Els beneficis dels bancs creixen un 7% i sumen 175 milions d’euros
Redacció
L'informe destaca que el sector financer contribueix al 13% del PIB i la xifra augmenta al 19% si es té en compte la contribució indirecta del sector. I detalla que dona feina a un 4% del total d'assalariats, que s'eleva al 7,8% si es consideren els llocs de treball generats indirectament. Les plantilles dels bancs estan formades per 1.202 empleats, dels quals 576 són dones i 626, homes. L'any 2023 el total de treballadors era superior: 1.231 amb 609 dones i 622 homes. El que ha disminuït en l'últim any ha estat el nombre d'oficines bancàries que ha passat de 37 a 32.
La presència internacional de les entitats del Principat es manté com el 2023 en 11 països. A Andorra cal sumar Brasil, Espanya, Estats Units, Israel, Luxemburg, Mèxic, Mònaco, Panamà, Suïssa i Uruguai, on donen feina a 2.830 persones, segons assenyala Andorran Banking. L'any anterior els empleats eren 2.616 persones.