Els beneficis dels bancs creixen un 7% i sumen 175 milions d’euros

La patronal que agrupa les tres entitats financeres andorranes va informar ahir dels resultats globals de la plaça assolits el 2024: 175 milions d’euros de beneficis, que suposen un increment del 7% respecte als 163 de l’any anterior. Un augment sobre el qual han incidit de manera principal dos elements, “l’augment dels ingressos derivats dels tipus d’interès” i “una sòlida capacitat d’adaptació del model de negoci a les noves condicions del mercat i a les necessitats de la clientela”, va destacar Andorran Banking en la nota de premsa difosa. Els recursos gestionats per les entitats financeres han experimentat un augment del 23%, fins als 91.090 milions d’euros i, en concret, els dipòsits s’han elevat un 17% respecte a l’any anterior.

91.090

Milions en recursos gestionats de clients



Andorran Banking va valorar que les magnituds assolides són un indicatiu que “el model de negoci de la banca andorrana ha demostrat ser sostenible en el temps, rendible i diversificat, tant pel que fa als serveis que ofereix –banca comercial i banca privada– com per la seva implantació geogràfica. Tanmateix, l’agrupació bancària va emfatitzar la fortalesa dels índexs de rendibilitat o solvència, en línia o superiors a la mitjana europea. En concret, van detallar que la rendibilitat (ROE) ha estat del 10,7%, “en línia amb la mitjana europea i 320 punts bàsics per sobre del 2023”. EL ROA ha estat del 0,88% “per sobre de la mitjana europea”. També supera la mitjana del continent la ràtio de solvència, del 17%, un punt per sobre a l’europea. O la de liquiditat, del 278% “molt superior al mínim regulador del 100% i a la mitjana europea (161%)”. La ràtio de finançament estable neta ha assolit el 169%, quan la mitjana europea és del 127%. “Aquesta dada reflecteix la capacitat de les entitats andorranes per mantenir un finançament estructuralment sòlid i estable al llarg del temps”, va subratllar Andorran Banking. Finalment, l’avaluació de la morositat “es redueix fins a un nou mínim històric de l’1,8%, gràcies a una política prudent de concessió i seguiment del risc de crèdit i a la bona evolució de l’economia andorrana”.

5.000

Milions destinats a inversió creditícia



769

Noves hipoteques concedides el 2024



"Compromís"

La patronal bancària també defensa el “compromís” de les tres entitats amb el teixit productiu del país i les famílies mitjançant els canals de finançament, que el 2024 va enfilar-se als 1.047 milions, “una xifra que representa prop del 30% del PIB”. Durant l’exercici passat es van subscriure 769 noves hipoteques, amb un volum de 412 milions d’euros. Els préstecs a empreses i particulars van suposar 635 milions. La inversió creditícia total es va situar en els 5.000 milions, un 6% superior a la del 2023. “Aquest volum de finançament representa el 140% del PIB, un percentatge que supera el d’economies similars a Andorra i posa de manifest el paper clau del sector bancari en el dinamisme i la transformació de l’economia andorrana”, va destacar l’entitat, que també va facilitar la xifra de pagaments amb targetes. L’any passat la magnitud va créixer un 7%, fins als 1.798 milions d’euros.

La directora general de l’agrupació bancària va valorar, sobre les dades, que “les entitats andorranes tenen una posició de capital sòlida i unes ràtios de liquiditat clarament per sobre de la mitjana europea. Comptar amb un sector bancari robust és fonamental per impulsar la competitivitat i acompanyar el creixement de l’economia andorrana”. La nota de premsa també recull l’avaluació del sector del Fons Monetari Internacional (FMI): “L’organisme internacional ressalta la diversificació del model de negoci, amb una combinació equilibrada de banca comercial i banca privada, i posa en valor la resistència del sector davant escenaris adversos.”