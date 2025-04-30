NOMÉS QUATRE SOL·LICITANTS PER ALS 23 IMMOBLES
El poc interès pels pisos de lloguer assequible de Canillo en força l’adjudicació directa
L’Institut de l’Habitatge selecciona part dels beneficiaris d’entre els inscrits al registre
Els pisos de l’antic hotel Pellicer han generat un interès molt modest entre els inscrits al registre per accedir a un habitatge de lloguer assequible. Només quatre sol·licitants han formalitzat la candidatura a un dels 23 habitatges del bloc situat al poble de Canillo, a tocar de l’església de Sant Joan de Caselles. I per això i per ocupar tots els immobles, l’Institut de l’Habitatge ha procedit a una preadjudicació d’entre els inscrits al registre compatibles amb els oferts, que oscil·len entre els 40 i el centenar de metres quadrats. Aquesta setmana se’ls convocarà amb el notari per formalitzar el tràmit, segons van indicar des del Govern. Òbviament, s’hi podrà renunciar. Però la renúncia implica que temporalment se’ls esborra del registre i que, per tant, no podran participar en les convocatòries per accedir a un habitatge del parc públic durant aquest temps.
Renunciar al pis implica sortir temporalment del registre
La manera de procedir ja la va avançar la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, durant l’entrevista que va concedir a Diari TV a principi de mes. Marsol va referir-se precisament als pisos canillencs perquè ja s’havia constatat que generaven poc interès tot i que estan ben comunicats, amb una parada de bus a tocar i l’aventatge que suposa el transport públic gratuït. La titular d’Habitatge va advertir que “no podem deixar pisos buits”. Per resoldre eventuals barreres que hi pugui haver per accedir al registre, el Govern va introduir noves modificacions als requisits per afavorir les inscripcions. La principal beneficia les persones majors de 65 anys, que per aspirar a un dels pisos només hauran d’acreditar que han cotitzat al país un mínim de 15 anys o que perceben una pensió de jubilació o viduïtat de la CASS. A més, el requisit dels cinc anys de residència només l’haurà de complir el sol·licitant del pis i no tots els membres de la llar majors de 18 anys. Aquests canvis, però, encara no afecten els pisos de Canillo perquè la convocatòria per accedir-hi es va obrir abans d’introduir aquestes modificacions. A final del mes passat –prèviament als canvis– hi havia un centenar de persones inscrites al registre, la meitat de les quals joves.
A final del mes passat hi havia un centenar d’inscrits a la llista