Treball
El 24% dels empleats del SAAS han votat ja a les eleccions al comitè d'empresa
La votació final es fa demà amb meses a l'hospital i a El Cedre
El període de vot anticipat per elegir el comitè d'empresa del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha finalitzat amb l'emissió de 277 paperetes, el que representa una participació del 23,92% del personal, segons informa la direcció de l'hospital. Els sufragis s'han recollit des de l'inici de les votacions que es va obrir el 5 de maig i demà acaben els comicis amb la celebració de la jornada electoral. Les meses estaran ubicades a la sala d'actes de la planta -1 del centre hospitalari i també es podrà votar al centre sociosanitari El Cedre.
L'horari de votació serà des de les 8 del matí a les 6 de la tarda i els treballadors del SAAS poden escollir entre les dues llistes que s'han presentat per liderar l'òrgan de representació de la plantilla, formada per prop de 1.200 empleats amb dret a vot. Una candidadura està encapçalada pel metge d'urgències Sergi Joval i està integrada per membres de la branca sanitària de l'USdA, i l'altra llista la lidera la infermera d'urgències Eva Font. El mètode d'elecció és de llistes obertes, el que permet que els votants puguin triar representants de les dues candidatures per escollir els onze titulars i els quatre suplents que integraran el comitè d'empresa. El president es tria entre tots els elegits.
La direcció del SAAS considera "fonamental" la participació en les eleccions per designar el comitè d'empresa "per assegurar que les decisions que afecten el nostre entorn laboral reflecteixen realment les necessitats i aspiracions" del personal, segons indica en una nota. I recalca que com més treballadors votin els seus representants "més legítim i sòlid serà el comitè".
NACIONAL
Joan Ramon Baiges