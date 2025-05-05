ELECCIÓ DEL COMITÈ D'EMPRESA
Polèmica per la participació d’una candidata en les eleccions al SAAS
La llista de l’USdA dubta que Montserrat Nazzaro s’hi pugui tornar a presentar
Els treballadors del SAAS han començat a votar avui de manera anticipada els candidats (onze i quatre suplents) que han de conformar el nou comitè d’empresa, però hi ha una polèmica que plana sobre les eleccions i que ja ha estat objecte de consulta a Inspecció de Treball. La branca sanitària de l’USdA va traslladar al departament la presumpta irregularitat que suposa que Montserat Nazzaro aspiri de nou a formar part de l’organisme de representació dels treballadors quan ja n’ha estat membre de les dues formacions anteriors. En efecte, la Llei de relacions laborals indica a l’article 112 que “la durada del mandat dels membres del comitè d’empresa i dels delegats dels assalariats és de quatre anys, amb un límit de dos mandats consecutius. Al final de cada mandat s’han de promoure unes noves eleccions”. Però la particularitat és que el segon mandat de Nazzaro no es va completar –de fet el de cap dels membres del comitè escollit el 2023–, però ella ja hauria dimitit abans de la decisió de plegar en bloc dels que havien estat els seus companys.
El límit és de dos mandats però va dimitir abans d’acabar el segon
Aquest seria l’argument que va donar Inspecció de Treball a la consulta formulada per l’USdA sobre la integrant de la llista rival. També se’ls va recordar que tenien l’opció d’acudir a la Batllia si no els convencia la resposta. Fonts properes al sindicat van mostrar el convenciment que pot ser motiu d’impugnació de la candidatura malgrat no transcendir si es farà alguna acció en aquest sentit.
El personal pot acudir des d’avui a les dependències de Salut laboral a dipositar de manera anticipada la papereta a les urnes obertes a les instal·lacions però el dia de les eleccions serà formalment el proper dijous 15 de maig. Nazzaro fa part de la llista que lidera la infermera d’urgències Eva Font –afiliada sindical al seu dia i ara desvinculada–. La que integren membres de l’USdA l’encapçala el metge Sergi Joval. Es poden elegir candidats de les dues llistes.