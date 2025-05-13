ONG
Vicky Marrugat, nova presidenta de la Creu Roja
En les eleccions estaven cridats a votar 4.100 socis i 230 voluntaris
Vicky Marrugat ha estat escollida com a nova presidenta de la Creu Roja amb 317 vots. La candidatura continuista s'ha imposat a la reformista, liderada per Alexis Estopiñán, que ha obtingut 182 vots. Les eleccions s'han dut a terme al llarg del dia d'avui, on estaven cridats a les urnes un total de 4.100 socis i 230 voluntaris, i en les que s'han compatibilitzat un total de 504 vots, 5 dels quals en blanc. A hores d'ara encara es desconeixen el nombre total de vots i els que ha assolit cada candidatura.
En aquests moments s'està celebrant l'assemblea de l'organització, on s'han d'aprovar l'estat de comptes del 2024, el pressupost general per l'exercici del 2026 o els projectes i activitats per l'any vinent.
NACIONAL
Alta participació en les eleccions a la Creu Roja
Iker Mons