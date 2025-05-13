ONG

Vicky Marrugat, nova presidenta de la Creu Roja

En les eleccions estaven cridats a votar 4.100 socis i 230 voluntaris

La nova presidenta de la Creu Roja, Vicky Marrugat, després de conèixer el resultat de la votació.Fernando Galindo

Andorra la Vella

Vicky Marrugat ha estat escollida com a nova presidenta de la Creu Roja amb 317 vots. La candidatura continuista s'ha imposat a la reformista, liderada per Alexis Estopiñán, que ha obtingut 182 vots. Les eleccions s'han dut a terme al llarg del dia d'avui, on estaven cridats a les urnes un total de 4.100 socis i 230 voluntaris, i en les que s'han compatibilitzat un total de 504 vots, 5 dels quals en blanc. A hores d'ara encara es desconeixen el nombre total de vots i els que ha assolit cada candidatura. 

Alexis Estopiñán parla amb l'expresident de la Creu Roja, Josep Pol.Fernando Galindo

En aquests moments s'està celebrant l'assemblea de l'organització, on s'han d'aprovar l'estat de comptes del 2024, el pressupost general per l'exercici del 2026 o els projectes i activitats per l'any vinent. 

