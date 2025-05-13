APBI
Els propietaris demanen que no se'ls criminalitzi per la crisi de l'habitatge
Defensen que "sense els nostres esforços, la infraestructura bàsica no existiria"
L'associació de propietaris (APBI) ha demanat que no se'ls criminalitzi per la crisi dels lloguers. Ho han fet a través d'un comunicat on es defensen de les acusacions de la coordinadora de l'habitatge, tot i que sense citar-los, esmentant que "durant dècades, hem invertit temps, recursos i esforços en crear i mantenir el parc immobiliari del Principat, que sense els nostres esforços, aquesta infraestructura bàsica simplement no existiria". Apunten al fet que la situació és el resultat de múltiples factors, entre els quals destaquen la manca de planificació governamental o l'augment descontrolat dels costos de construcció, i defensen que "els nostres preus de lloguer són fins i tot inferiors als fixats pel mateix govern per a les seves propietats". En aquest sentit, remarquen que els propietaris "a diferència de molts que es permeten donar lliçons sense assumir cap risc, són els que han invertit estalvis, han assumit deutes i han treballat dur per construir un patrimoni que, en molts casos, és el resultat d'una vida de sacrifici".
Els propietaris rebutgen qualsevol intent de convertir-se en "enemics" de la societat en un debat on, diuen ser, "una part essencial de la solució". Per aquest motiu, fan una crida a un diàleg "responsable i informat, lluny de discursos simplistes i demagògics, que només busquen dividir la societat i crear falsos enemics".
Rebuig a la creació del registre de propietats públic
L'APBI rebutja "amb fermesa" la proposta de crear un registre de propietats públic, el que consideren "una amenaça directa als drets fonamentals de privacitat i seguretat dels ciutadans". Creuen que el registre només serviria per "assenyalar els propietaris com si fossin culpables d'un crim" i pensen que "exposar les dades privades dels ciutadans només contribuirà a incrementar la tensió social i a dividir encara més la nostra comunitat".