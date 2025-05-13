Protesta
La Coordinadora de l'habitatge anuncia una resposta "contundent" pel silenci del Govern
L'entitat ha col·locat una pancarta a la seu del Consell General
"Davant el silenci de Govern, la resposta serà contundent" és el lema recollit en la pancarta que anit van penjar al Consell General un grup de membres de la Coordinadora per l'Habitatge Digne. El col·lectiu assegura en un comunicat que si l'executiu "no actua amb contundència, ho haurem de fer nosaltres" fent referència a "un poble cada vegada més fart de sentir com li donen l'esquena". L'entitat no concreta les accions que faran però remarca que "les regles del joc estan canviant" i que les classes populars del país "a poc a poc prenen consciència de la seva força i estan disposats a fer-la servir per pressionar i fer valer els seus interessos".
La Coordinadora exposa en una nota de premsa de les sis del matí que la protesta es va produir perquè no han rebut resposta del Govern a les peticions que van plantejar fa unes setmanes i passats dos quarts de nou han informat que han rebut una comunicació de la ministra Conxita Marsol que faran pública avui. L'entitat ciutadana reitera que s'han de prohibir els desnonaments i no únicament els judicials, "parlem també dels majoritaris: els desnonaments silenciosos". Uns casos que argumenten estan deixant famílies sense lloc on anar i sense habitatge públic perquè no compleixen els requisits per accedir a aquests pisos.
El col·lectiu es queixa a més de la falta de solució per a les pròrrogues dels contractes de lloguer que finalitzen el 2027 i afirmen que el Govern fa cas de les peticions de la patronal immobiliària.