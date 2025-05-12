Preguntes a Govern
Amador vol conèixer quants infants estan escolaritzats sense tenir el permís de residència en vigor
La presidenta suplent d'Andorra Endavant farà la pregunta oral a Govern en la sessió de Consell General de demà
La presidenta suplent d'Andorra Endavant, Noemí Amador, vol conèixer quants infants estan actualment escolaritzats sense disposar d'un permís de residència en vigor, i només una targeta d'identificació administrativa expedida fora dels canals regulars d'immigració. Amador també demanarà, demà a la sessió de Consell General, quines mesures adoptarà Govern per garantir que els processos de reagrupament i d'escolarització respectin la normativa vigent.