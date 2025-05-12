Preguntes a Govern

Amador vol conèixer quants infants estan escolaritzats sense tenir el permís de residència en vigor

La presidenta suplent d'Andorra Endavant farà la pregunta oral a Govern en la sessió de Consell General de demà

Noemí Amador a la sessió del Consell General d'avui

Noemí Amador en una sessió del Consell General.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La presidenta suplent d'Andorra Endavant, Noemí Amador, vol conèixer quants infants estan actualment escolaritzats sense disposar d'un permís de residència en vigor, i només una targeta d'identificació administrativa expedida fora dels canals regulars d'immigració. Amador també demanarà, demà a la sessió de Consell General, quines mesures adoptarà Govern per garantir que els processos de reagrupament i d'escolarització respectin la normativa vigent.  

tracking