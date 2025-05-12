ANDORRA ENDAVANT
AE demana aturar la immigració sense filtres “amb gent dormint al carrer”
La formació diu que l’informe d’habitatge avalua positivament les cases modulars
El grup parlamentari d’Andorra Endavant reclama al Govern que es faci “complir la normativa d’immigració” i que es controlin de “manera efectiva els casos de reagrupament realitzats sense autorització expressa”. Demana la cancel·lació immediata del permís de residència a aquells residents que han portat la família de forma il·legal. Així ho ha comunicat el partit en un comunicat, en què apunta que “aquestes persones no podran mai més demanar residència al país”.
Andorra Endavant insta Govern a actuar “amb responsabilitat, determinació i fermesa” vers la immigració “il·legal i el reagrupament irregular”. “No volem per a Andorra el model europeu d’immigració sense filtres amb gent dormint al carrer, que ha provocat greus desequilibris socials i econòmics en molts estats”, diu el comunicat. “No es pot tolerar que es vulneri la legislació vigent ni que es permeti una entrada irregular de persones al Principat”, han sentenciat.
Reagrupament "lent"
Tal com va avançar el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, fa una setmana, la gestió administrativa per realitzar el procés de manera regular és “massa lenta”. Des de l’ens van detectar 22 casos de famílies amb problemes per fer el reagrupament.
Cañada va remarcar que el flux migratori és cada vegada més gran. “Andorra forma part del món i s’ha de gestionar” de manera responsable, garantint una convivència social respectuosa amb els drets fonamentals.
Cases modulars
Andorra Endavant ha explicat que l’informe de Govern sobre els diferents sistemes constructius avalua positivament la modalitat de construcció modular de fusta, “i la considera una solució viable, sostenible i àgil”.
Després de reunir-se amb la ministra d’Economia, Conxita Marsol, i el ministre d’Ordenament del Territori, Raul Ferré, “s’han compromès a continuar treballant en aquesta línia i ja han engegat amb èxit un projecte basant-se en aquest tipus de construcció”. La presidenta del grup, Carine Montaner, ha plantejat als ministres la possibilitat que els propietaris puguin instal·lar diverses unitats d’habitatge modular en una mateixa parcel·la, “per impulsar minicomunitats a preu assequible”.
A més, proposa crear un portal públic de transparència immobiliària, “on la ciutadania tingués accés, de manera anònima i segmentada, a dades reals de transaccions per parròquia”.
El grup també ha presentat un sistema garantista per a la compra de pisos sobre plànol.