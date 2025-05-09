Habitatge
El PS defensa la creació d'un índex de preus de referència per als lloguers
Els socialdemòcrates han respost al comunicat de la Coordinadora per l'Habitatge Digne que els assenyalava per no tenir un "posicionament clar"
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha respost aquesta setmana al comunicat emès per la Coordinadora per l’Habitatge Digne a Andorra, que carregava contra el Govern i la patronal per no respondre a les demandes i que assenyalava els socialdemòcrates i Concòrdia per no tenir "un posicionament clar". A través d'una nota de premsa, els socialdemòcrates han reafirmat les seves propostes legislatives per afrontar la crisi d'habitatge que viu el país.
En un escrit signat per la presidenta i consellera general Judith Casal, els socialdemòcrates han exposat que, malgrat compartir l’objectiu de garantir l’accés a un habitatge digne, discrepen en alguns dels mecanismes proposats per la Coordinadora. En particular, el PS ha rebutjat la possibilitat d’un control directe dels preus del lloguer per part de l’Estat i ha defensat, en canvi, la implementació d’un índex de preus de referència (IPR) com a eina fiscal per incentivar l’estabilitat de preus dins del marc de l’economia de mercat.
Pel que fa a la petició de prohibir els desnonaments si no hi ha una alternativa habitacional digna i assequible, els socialdemòcrates consideren que la intervenció dels batlles ja garanteix la proporcionalitat de la mesura. El PS referma la seva postura argumentant que no s’ha detectat cap alarma social significativa sobre aquest punt.
En relació amb la demanda de crear un registre públic i transparent de la propietat, el PS ha recordat que es tracta d’una proposta que defensa des de fa més d’una dècada. Així mateix, el grup parlamentari ha valorat positivament la idea de confeccionar censos d’habitatge actualitzats a nivell parroquial, considerant-la útil per "obtenir una radiografia precisa del parc immobiliari nacional".
El PS també ha reafirmat el seu compromís per posar fi al que es coneix com la 'trampa del fill'. En aquest àmbit, el grup ha defensat que els controls s’han de fer ex ante per evitar el frau i garantir la protecció dels llogaters. Han recordat, a més, que ja van presentar esmenes concretes durant la tramitació de la Llei Òmnibus, tot i que aquestes van ser rebutjades per la majoria parlamentària formada per Demòcrates i Ciutadans Compromesos.