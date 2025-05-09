Seguretat Social
El fons de pensions recupera 3,5 milions a l'abril
La rendibilitat acumulada se situa des del gener en un 0,36 negatiu
El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha tancat el mes d'abril amb una rendibilitat positiva, després d'un març negatiu a causa de la crisi dels aranzels. El fons s'enfila fins als 1.820 milions d'euros a 30 d'abril, recuperant-se així del descens del mes de març, quan la xifra es va enfonsar fins als 1.816,5 milions d'euros. Tot i l'increment, no s'assoleix la xifra rècord registrada al febrer, amb 1.860 milions d'euros. La xifra de l'abril suposa un increment de 3,5 milions respecte al mes de març, i un descens de 2,9 milions des del tancament de 2024, quan se situava en 1.822,9 milions. La rendibilitat positiva de l'abril ve donada gràcies al posicionament del fons i a la gestió activa de l'exposició a renda variable. "En un entorn d'elevada volatilitat degut a les notícies sobre l'aplicació d'aranzels per part del govern dels Estats Units, la renda fixa ha actuat d'actiu refugi generant un rendiment positiu", apunta l'informe.
La rendibilitat acumulada se situa des del gener en un 0,36 negatiu. Quan s’analitza amb un espectre de temps més ampli es constata que el comportament és en positiu i que supera la dada de la inflació, que és l’objectiu marcat per la llei. En concret, els últims 12 mesos ha estat del 5,28%, del 14,03% els últims tres anys i del 25,69% en l’última dècada. L’acumulació des del 2012 és del 40% mentre que l’acumulat de l’IPC en el mateix període és del 24,4%.