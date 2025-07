Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les fluctuacions de la renda variable al març a conseqüència dels primers indicis de l’aplicació d’aranzels han tingut un impacte notable sobre el fons de reserva de jubilació, que ha acabat el primer trimestre perdent tot allò que havia guanyat al gener i al febrer i per sota del tancament del desembre. En concret, a 31 de març el valor de la guardiola de les pensions ascendia a 1.816,5 milions d’euros, quan el mes anterior havia assolit els 1.860 milions. Una pèrdua de valor de 43,5 milions que s’atribueix a “la renda variable dels països desenvolupats com a principal detractor. La incertesa respecte a l’evolució futura de la inflació i el creixement del PIB degut a l’aplicació d’aranzels per part del govern dels Estats Units ha tingut un efecte negatiu en el sentiment dels inversors”, detalla l’informe del fons corresponent al mes de març. Cal recordar que Donald Trump va concretar la política d’aranzels amb l’arrencada d’aquest mes i que els darrers dies és quan s’ha viscut el gran impacte a les borses, daltabaixos que es reflectiran en el resultat de l’abril.

La rendibilitat acumulada se situa des del gener en un 0,56 negatiu. Quan s’analitza amb un espectre de temps més ampli es constata que el comportament és en positiu i que supera la dada de la inflació, que és l’objectiu marcat per la llei. En concret, els últims 12 mesos ha estat del 3,77%, de l’11,9% els últims tres anys i del 25,24% en l’última dècada. L’acumulació des del 2012 és del 39,7% mentre que l’acumulat de l’IPC en el mateix període és del 23,8%.

El fons havia tingut una arrencada d’any de rècord, però ara està en una posició inferior a la registrada el desembre del 2024 (1.822,7 milions d’euros). El president de l’ens, Jordi Cinca, reitera en cada compareixença la necessitat d’analitzar la rendibilitat del fons a llarg termini i ara mateix el valor segueix per sobre de tots els exercicis precedents al passat. Des del 2012 la guardiola ha sumat 464,8 milions fruit del rendiment acumulat; 439,4 milions han estat dels excedents de la branca de jubilació. Ara mateix els actius de la cartera situats en renda variable són el 27,2%, i en renda fixa, un 66,8%. La volatilitat anualitzada dels últims cinc anys és de 5,53%.