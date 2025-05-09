Institucions
El Copríncep episcopal i el bisbe coadjutor feliciten a Lleó XIV
Vives i Serrano han enviat un missatge avui al nou Papa
El Copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, han felicitat avui a Lleó XIV pel nomenament com a nou Papa en una carta enviada a través de la nunciatura apostòlica a Espanya i Andorra, segons ha informat el bisbat. El missatge inclou una felicitació en nom del Principat d'Andorra, dels seus ciutadans i autoritats i en el seu per l'elecció com a Pontífex i el desitgen que "dirigiu els destins del poble de Déu en bé de la unitat i de la pau entre tots els pobles".
Vives i Serrano afirmen que preguen perquè Jesucrits "il·lumini i beneeixi" al nou Papa i li concedeixi fortalesa apostòlica per a la tasca que ha d'exercir com a màxim responsable de l'Església Catòlica.
El Govern confia que Lleó XIV sabrà captar la realitat d’Andorra
Jordi Solé
Joan-Enric Vives va valorar anit públicament en un vídeo l'elecció del cardenal Robert Prevost com a Papa i va manifestar que espera que Lleó XIV segueixi el llegat de Francesc. I va remarcar que no té que ser un clon de l'anterior Pontífex i que el fet que els cardenals tinguin diferents "sensibilitats, origens, interessos, és normal i ho han de portar perquè enriqueix l'Església". Vives va apuntar que semblaria que Prevost ha escollit el nom de Lleó perquè l'anterior amb aquest nom, Lleó XIII "va ser el gran Papa de la doctrina social de l'Església i va fer que s'obrís a les coses noves i no tingués por" i va assenyalar que es pot considerar que "Lleó XIV es vol presentar com una persona que fa pont i és moderada". El Copríncep episcopal va destacar que espera poder anar a saludar al nou Papa a Roma al principi del pontificat amb el cap de Govern i altres autoritats i va recordar que va conèixer el cardenal ara elegit Papa fa un any a Roma i li va demanar una audiència per explicar-li perquè calia nomenar un bisbe coadjutor.