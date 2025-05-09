CONCLAVE
El Govern confia que Lleó XIV sabrà captar la realitat d’Andorra
El ministre Ladislau Baró destaca el seu tarannà dialogant i creu que tindrà “la subtilesa” per entendre els anhels de la societat
Robert Francis Prevost, cardenal dels Estats Units, va ser escollit ahir el 267è Papa en la quarta elecció, a les 18.07 hores, amb la votació com a mínim de dues terceres parts dels 133 cardenals reunits en conclave. Amb la tradicional proclama en llatí –“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!” (“Us anuncio una gran alegria: tenim Papa!”)– el cardenal protodiaca Dominique François Joseph Mamberti va fer públic el nom de l’escollit, que ha adoptat el nom de Lleó XIV. Robert Prevost, de 69 anys i originari de Chicago, té arrels peruanes i és el primer Papa estatunidenc de la història.
El cap de Govern, Xavier Espot, es va unir a les celebracions per l’elecció del pontífex, i li va desitjar “molts encerts”. L’elecció del Papa és, a priori, ben rebuda pel Principat, ja que, segons el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, l’esperit de Lleó XIV permetrà “mantenir converses amb el Vaticà”. En aquesta línia, no es tanquen les portes, obertes per la mà dreta del Papa Francesc, Pietro Parolin, que va visitar el país en la festivitat de Meritxell, el 2023, per tirar endavant les negociacions sobre l’avortament.
Baró va considerar que “és molt aviat” per confirmar la ideologia de Lleó XIV, tot i que s’entreveu certa línia continuista de les tasques del Papa Francesc, “amb alguns gestos que permetin renovació i certa personalitat pròpia”. L’origen estatunidenc del pontífex pot tenir una “lectura geopolítica”, segons Baró, “tot i que no té res a veure amb les idees que imperen a la Casa Blanca”. En definitiva, el tarannà dialogant fa confiar el Govern que serà un “Papa entenedor i que tindrà la subtilesa per captar la realitat del país”.
D’altra banda, el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va fer una crida a “acollir amb els braços i el cor oberts” el nou Papa. “Cal teixir ponts i anar a trobar les persones”, va afirmar el Copríncep en un vídeo, en el qual va recordar el Papa Francesc. “Acollim un nou pastor, que tindrà la seva manera de fer, de ser, no ha de ser un clon, de cap manera”, va assenyalar Vives, que va expressar el desig que el nou Papa seguís el llegat de Francesc.
El Papa Lleó XIV va defensar en el primer discurs una Església que “construeixi ponts i diàleg”, i que estigui “sempre oberta a rebre amb els braços oberts tothom”. Lleó XIV va recordar Francesc diversos cops durant el parlament i va cridar els fidels a la unió per ser un “únic poble sempre en pau”. “Déu ens estima a tots. El mal no prevaldrà. Ajudeu-nos a construir ponts”, va insistir el nou pontífex.