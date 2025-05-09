CONCLAVE

El Govern confia que Lleó XIV sabrà captar la realitat d’Andorra

El ministre Ladislau Baró destaca el seu tarannà dialogant i creu que tindrà “la subtilesa” per entendre els anhels de la societat

Lleó XIV saludant els fidels a la plaça de Sant Pere del Vaticà després de ser escollit Papa.ANA

Jordi SoléJorge Enríquez SánchezBlanca Castellví
Andorra la Vella

Robert Francis Prevost, cardenal dels Estats Units, va ser escollit ahir el 267è Papa en la quarta elecció, a les 18.07 hores, amb la votació com a mínim de dues terceres parts dels 133 cardenals reunits en conclave. Amb la tradicional proclama en llatí –“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!” (“Us anuncio una gran alegria: tenim Papa!”)– el cardenal protodiaca Dominique François Joseph Mamberti va fer públic el nom de l’escollit, que ha adoptat el nom de Lleó XIV. Robert Prevost, de 69 anys i originari de Chicago, té arrels peruanes i és el primer Papa estatunidenc de la història.

El nou Papa, Lleó XIV, al balcó de la basílica de Sant Pere, després de ser escollit.Bisbat d'Urgell

El cap de Govern, Xavier Espot, es va unir a les celebracions per l’elecció del pontífex, i li va desitjar “molts encerts”. L’elecció del Papa és, a priori, ben rebuda pel Principat, ja que, segons el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, l’esperit de Lleó XIV permetrà “mantenir converses amb el Vaticà”. En aquesta línia, no es tanquen les portes, obertes per la mà dreta del Papa Francesc, Pietro Parolin, que va visitar el país en la festivitat de Meritxell, el 2023, per tirar endavant les negociacions sobre l’avortament.

Baró va considerar que “és molt aviat” per confirmar la ideologia de Lleó XIV, tot i que s’entreveu certa línia continuista de les tasques del Papa Francesc, “amb alguns gestos que permetin renovació i certa personalitat pròpia”. L’origen estatunidenc del pontífex pot tenir una “lectura geopolítica”, segons Baró, “tot i que no té res a veure amb les idees que imperen a la Casa Blanca”. En definitiva, el tarannà dialogant fa confiar el Govern que serà un “Papa entenedor i que tindrà la subtilesa per captar la realitat del país”.

D’altra banda, el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va fer una crida a “acollir amb els braços i el cor oberts” el nou Papa. “Cal teixir ponts i anar a trobar les persones”, va afirmar el Copríncep en un vídeo, en el qual va recordar el Papa Francesc. “Acollim un nou pastor, que tindrà la seva manera de fer, de ser, no ha de ser un clon, de cap manera”, va assenyalar Vives, que va expressar el desig que el nou Papa seguís el llegat de Francesc.

El Papa Lleó XIV va defensar en el primer discurs una Església que “construeixi ponts i diàleg”, i que estigui “sempre oberta a rebre amb els braços oberts tothom”. Lleó XIV va recordar Francesc diversos cops durant el parlament i va cridar els fidels a la unió per ser un “únic poble sempre en pau”. “Déu ens estima a tots. El mal no prevaldrà. Ajudeu-nos a construir ponts”, va insistir el nou pontífex.

LLEÓ XIV
UN PAPA PROPER A FRANCESC

Robert Prevost va néixer el 14 de setembre del 1955 a Chicago. Fill de mare d’ascendència espanyola, va ingressar al noviciat de l’Orde de Sant Agustí el 1977 i va fer els seus vots solemnes el 1981. Amb 69 anys, Robert Prevost, que ha escollit el nom de Lleó XIV com a nou pontífex de l’Església catòlica, atresora una àmplia trajectòria que l’ha portat els darrers anys a estar a prop del pontífex difunt que el va nomenar el 2023 prefecte del Discasteri pels Bisbes, l’òrgan que s’encarrega de la selecció i nomenament dels bisbes. Prevost és membre de set dicasteris del Vaticà i de la comissió pel govern de l’estat de la Ciutat del Vaticà.
