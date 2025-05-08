Vaticà
Fumata negra en les votacions del matí per escollir el nou Papa
Els cardenals tornaran a dur a terme l'elecció a la tarda
Fumata negra després de les dues votacions realitzades aquest matí pels cardenals a la Capella Sixtina. Els 133 cardenals no han arribat a un acord, que implicaria una majoria de dues terceres parts, fet que encamina als possibles Papes a dues noves votacions aquesta tarda. Si en la primera votació hi hagués acord, la fumata blanca sortiria al voltant de dos quarts de sis de la tarda, mentre que si fos en la segona votació, el fum es veurà a les set de la tarda, segons els horaris marcats pel Vaticà. Només hi haurà fumata en la primera votació si en aquesta surt escollit el nou Sant Pare. Ahir, en la primera elecció dels cardenals, la fumata va sortir negra, i amb dues hores de retard.
