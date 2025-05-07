Vaticà
Fumata negra a la primera votació per escollir el Papa
L'elecció continuarà demà al matí
La primera votació del conclave ha finalitzat amb fumata negra, el que significa que els cardenals encara no han escollit el nou Papa. La plaça de Sant Pere, a la Ciutat del Vaticà, estava plena de fidels per veure el color del fum, mentre pregaven pels cardenals, perquè escollissin un bon Papa. A partir de demà es duran a terme quatre votacions diàries, dues al matí i dues a la tarda, fins a escollir el pròxim Sant Pare.
Els 133 cardenals s'han tancat a la Capella Sixtina al voltant de les sis de la tarda, després de finalitzar el jurament, obligatori sota pena d'excomunió, amb la mà sobre l'Evangeli. El nou Papa ha de rebre, almenys, 89 vots, la qual cosa suposa reunir dues terceres parts dels 133 electors totals.
Els cardenals sortiran de la Capella Sixtina per sopar i dormir, però sempre dintre del territori vaticà, ja que tenen prohibit abandonar-lo o comunicar-se amb l'exterior, sota pena d'excomunió.