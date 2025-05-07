Consell de ministres
Govern continua avaluant la millora salarial per als treballadors públics
Casal afirma que s'ha demanat més informació sobre les graelles per fixar la proposta
El consell de ministres ha dedicat "algunes hores" de la reunió d'avui a tractar la millora salarial que es plantejarà als diferents cossos de l'administració, segons ha manifestat el portaveu de l'executiu, Guillem Casal. Tanmateix, no s'ha aprovat cap proposta concreta com havia anunciat la titular de Funció Pública, Trini Marín, per presentar als sindicats i començar la negociació de la revalorització que es vol fer.
Casal ha explicat que s'ha de valorar una quantitat important de dades amb l'estudi sobre les graelles salarials que ha fet una empresa especialitzada i les peticions dels representants dels treballadors públics i que s'ha decidit demanar informació complementària a l'empresa per continuar avaluant la millora que es proposarà. El ministre ha insistit que la voluntat del Govern és donar una solució a les reclamacions dels funcionaris per revaloritzar els salaris i no ha volgut concretar cap calendari per tancar la proposta que es traslladarà als sindicats, tot i que ha afirmat que "volem anar el més ràpid possible".
L’augment salarial dels funcionaris serà igual per a tots els departaments
Àlex Ripoll
Guillem Casal ha recalcat que l'executiu treballa amb un increment de la remuneració que oscil·laria entre l'1% i el 8% per compensar la pèrdua d'ingressos per la congelació del GAdA. El plantejament és aplicar-lo en funció de l'antiguitat del treballador però el ministre ha ressaltat que es farà estudiant cas per cas quina és la pujada que correspon a cada funcionari segons la trajectòria laboral. I ha recordat que a més el Govern està estudiant la revalorització salarial a l'administració pública a partir de la comparativa de les graelles dels cossos especials andorrans amb els d'altres països per determinar la competitivitat de les remuneracions. El ministre ha declarat que "algun aspecte s'haurà de revisar perquè si no, no ens hauríem assegut a la taula".