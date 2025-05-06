DIARI TV
L’augment salarial dels funcionaris serà igual per a tots els departaments
Trini Marín afirma que l’increment dels sous serà el mateix per a tots els cossos de funcionaris i que estarà entre l’1 i el 8 per cent, tot i que s’obre a negociar
La voluntat de Govern és que l’increment salarial dels funcionaris sigui igual per a tots els departaments. Així ho va expressar ahir la ministra de Funció Pública i Afers Socials, Trini Marín, durant la seva intervenció al Parlem-ne, de Diari TV.
La proposta inicial de l’executiu es presentarà demà, després del consell de ministres, i preveu una pujada salarial “d’entre l’1% i el 8%, en funció dels anys treballats a l’administració”, segons va confirmar la ministra. Tot seguit, s’obrirà un període de negociació amb els sindicats per consensuar la xifra definitiva. Marín no descarta que aquesta pugui superar el 8% si la situació de les finances públiques ho permet.
La titular d’Afers Socials va reconèixer que l’informe encarregat pel Govern posa de manifest que molts funcionaris estan cobrant per sota del que els correspondria segons les seves competències, especialment a causa de la congelació del GAdA. Tot i que en els darrers anys s’han aplicat algunes millores, aquestes han estat insuficients.
Pel que fa als cossos especials, aquests reclamen increments de fins al 20% basant-se en un estudi comparatiu amb els països veïns. Marín, però, va advertir que pujades d’aquesta magnitud serien “insostenibles” i va defensar que l’objectiu ha de ser un augment “assumible per a les finances de Govern”. Tot i això, l’executiu no tanca la porta a superar l’inicial 8%, i la ministra va situar un possible augment del 10% com a límit raonable, “sempre que sigui sostenible i fruit del diàleg amb els sindicats”.
Respecte a una pujada major, Marín va ser prudent: “Aquí ja entrem en una altra dimensió i seria més difícil. Hem de ser cautelosos, però també valents. No podem anar a la negociació amb màxims i mínims, som realistes i sabem que hi ha una mancança, toca ser valents i aplicar mesures.”
Les reunions amb els sindicats començaran els pròxims dies, un cop s’hagi fet pública la proposta de Govern. Posteriorment, es mantindran trobades amb els diferents cossos per acabar de perfilar l’augment. La ministra va avançar que la voluntat de l’executiu és que el percentatge acordat s’apliqui igual a tots els departaments. Això vol dir que si d’una negociació concreta en resulta un augment del 10%, aquest s’estendria a la resta de funcionaris.
Marín també va explicar que l’objectiu és tancar les converses amb els sindicats al juliol, tenint en compte que caldrà analitzar les propostes de cada cos. La ministra va afegir que la voluntat del Govern és començar a aplicar les primeres millores salarials aquest mateix any, tot i que encara no s’ha decidit si es faran de cop o de manera esglaonada.
Més mesures
Paral·lelament a l’augment de les retribucions, Funció Pública està treballant en altres mesures que també han de repercutir en la millora de les condicions salarials dels funcionaris. Una d’elles és la carrera professional, que Marín va qualificar de “molt important” i que es preveu que sigui aprovada abans de final d’any. L’altra és l’avaluació de l’acompliment, que es va aprovar l’any passat i de la qual s’espera que els primers pagaments arribin el 2028.
LA MINISTRA CONFIA D'EVITAR LA MOBILITZACIÓ DELS PROFESSORS
L’última denúncia pública del SEP es va fer a mitjan abril, un fet que va sorprendre la ministra, tenint en compte que només dos dies abans hi havia hagut una reunió entre els secretaris d’Estat de Funció Pública i d’Educació amb representants dels docents. “Amb mi s’han reunit dues vegades i amb el secretari d’Estat de Funció Pública, diverses més”, va apuntar Marín, que va afegir que “ara tenen l’oportunitat de participar activament en aquesta negociació. S’ha obert una porta a tothom”.
El tarannà del sindicat va “estranyar” la ministra, que va lamentar la seva actitud. “Ells volien explicar als seus afiliats en quina situació ens trobàvem i parlar d’augments, però el que vam traslladar des del Govern és que estem fent la mateixa feina per a tothom: analitzar l’estudi i treballar sobre les dades.”