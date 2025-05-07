MEDI AMBIENT
Concòrdia llança una proposta per protegir més del 50% del territori
El líder de l’oposició ha mantingut contactes preliminars amb els comuns que hauran de donar suport a la llei
El grup líder de l’oposició, Concòrdia, va plantejar ahir una proposició de llei de reserva natural de les Valls d’Andorra amb l’objectiu de “crear un sistema de reserva natural que protegeixi més del 50% del territori”. Així ho va expressar la presidenta suplent del grup, Núria Segués. Amb aquesta proposició es vol combatre “la situació d’intensificació dels processos de pèrdua de biodiversitat i dels retrocessos d’hàbitat a conseqüència dels canvis produïts per l’impacte de l’activitat humana”, va afegir Segués.
El conseller general de Concòrdia Jordi Casadevall va afirmar que aquesta proposició és en “compliment d’un compromís electoral molt important”. Casadevall també va destacar que, en cas d’aconseguir tirar endavant les mesures proposades, “seríem l’únic país amb una extensió tan gran de terreny protegit”.
“No s’han de prendre consideracions políticament diferents si el medi natural és únic”
“Combatrem la intensificació de pèrdua de biodiversitat i els retrocessos d’hàbitat”
El president del grup parlamentari de l’oposició, Cerni Escalé, va explicar que es preveu un “règim de protecció encara superior”, i va considerar l’acció molt necessària, ja que des del 2006 no s’ha avançat en el sistema de protecció i, quan s’ha fet, mai ha estat tenint en compte els mateixos requeriments per a totes les parròquies: “No s’han de prendre consideracions políticament diferents quan el medi natural és únic.” A més, es vol crear un “sistema en xarxa connectat amb corredors ecològics per fer entrar en contacte les espècies dels dos costats de la carretera nacional. La voluntat és “protegir les zones” i en cap cas té un objectiu turístic, així que en lloc de parcs naturals es plantegen reserves naturals, sent aquestes una protecció superior.
“Aquesta proposta és en compliment d’un compromís electoral molt important”
Ara per ara, però, els diversos comuns han d’anar aprovant els espais, ja que cal el seu vistiplau per desenvolupar i executar la llei, tal com va explicar Escalé, que confia que per part de les parròquies “hi haurà la voluntat de protegir el territori”. De moment, però, no s’han mantingut converses oficials amb els comuns i s’estableix un marge de dos mesos per trobar l’encaix amb els agents implicats.