Medi Ambient
Casal critica Concòrdia per presentar un projecte abans de parlar amb les parts implicades
El ministre ha assegurat que Govern està treballant protegir el 30% del territori el 2030
El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha criticat Concòrdia per presentar un projecte abans de parlar amb les parts implicades. Casal s'ha referit a la proposició de llei del grup de l'oposició, plantejada ahir, amb l'objectiu de protegir més del 50% del territori, tot esmentant que Govern està treballant protegir el 30% el 2030. El ministre no ha entrat en valoracions, ja que no ha pogut llegir la proposició, segons ha esmentat, però ha comentat que el que ell faria seria "primer parlar amb els comuns, després analitzar i estudiar la proposta i finalment presentar-la", deixant entreveure que Concòrdia ho ha fet a l'inrevés. "Els comuns han de ser al centre del procés de reflexió", ha explicat el ministre.
NACIONAL
Concòrdia llança una proposta per protegir més del 50% del territori
Blanca Castellví
"És imprescindible poder treballar amb els actors implicats", ha asseverat Casal, afegint que "és més important una protecció qualitativa i no una quantitativa". En aquest sentit, ha assegurat que l'executiu treballa per donar protecció a les zones més sensibles i que, pròximament, es presentaran diverses propostes que ja han estat tractades amb els comuns. "Amb el comú d'Encamp s'ha parlat sobre la vall de Pessons, com un dels territoris a protegir", ha apuntat Casal.