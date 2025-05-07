Habitatge
Adjudicats els pisos de lloguer assequible de Canillo amb preus entre 436 i 649 euros
Només ha quedat desert un dels dos habitatges situats a la planta baixa
L'Institut Nacional de l'Habitatge ha adjudicat 22 pisos de lloguer assequible de Canillo, situats a l'antic hotel Pellicer. Els preus dels habitatges oscil·len entre els 435,68 euros i els 648,65 euros, segons surt publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). La majoria dels pisos es troben en un preu entre els 500 i els 600 euros. Una unitat de les 23 habilitades a l'edifici, situada a la planta baixa, ha quedat deserta perquè es tracta d'un pis adaptat i no hi ha cap candidat inscrit al registre de lloguers assequibles que compleixi els requisits establerts per a la tipologia d'aquest habitatge.
L'Institut de l'Habitatge recordava a l'edicte de la convocatòria del febrer passat que les 23 unitats han estat reformades íntegrament, i pintades. La cuina consta de vitroceràmica, forn i campana extractora, tot i que el pis està buit de mobiliari. L'edifici, situat a tocar de l’església de Sant Joan de Caselles, disposa d'ascensor.
El preu dels pisos de Canillo ha variat respecte a l'anunci inicial de la convocatòria publicada el 12 de febrer. En aquell moment, els lloguers oscil·laven entre els 309,81 euros i els 831,48 euros. L'augment i la rebaixa dels imports finals que els inquilins hauran de pagar pels pisos està motivada per l'aplicació de la normativa que fixa que el preu de lloguer assequible ha de ser equivalent al 30% dels ingressos de la unitat familiar de convivència.
Només 4 sol·licitants van demanar un dels pisos
El 30 d'abril es va celebrar, davant notari, el sorteig d'adjudicació dels habitatges d'una i dues habitacions entre els quatre sol·licitants que van formalitzar la candidatura per optar a un dels 23 habitatges de Canillo, i altres 18 inscrits al registre que l'Institut de l'Habitatge ha inclós a la convocatòria. Aquests aspirants que tindran un pis a Canillo s'han escollit d'acord amb la puntuació més elevada i el compliment de criteris de l'oferta, tot i no haver manifestat la voluntat de participar en el procés d'adjudicació.
Les persones adjudicatàries dels pisos del parc públic tenen un mes per signar el contracte de lloguer o presentar la renúncia a l'habitatge assignat. En aquests casos la reglamentació fixa que aquestes unitats familiars seran esborrades temporalment del registre i que, per tant, no podran participar en les convocatòries per accedir a un habitatge dels immobles habilitats pel Govern en qualsevol punt del país durant aquest temps.
