Biel Naudi i Marc Moliné guanyen el concurs d'eslògans contra l'assetjament
El concurs ha rebut un total de 395 lemes
Biel Naudi, de segon d'ESO de l'Escola Andorrana d'Encamp, amb 13 anys, i Marc Moliné de la Pena, estudiant de formació professional d'Aixovall, amb 16 anys, s'han endut els primers premis del concurs d'eslògans en el marc de la campanya de prevenció de l'assetjament organitzada per l'Associació de Joves en Risc.
El concurs ha rebut un total de 395 eslògans, "una xifra que ha superat les nostres expectatives" tal com va destacar la presidenta de l'associació de joves en risc, Sandra Cano.
Una entrada pel Bicilab com a premi
Tots els nens participants rebran una bossa com obsequi amb un dels eslògans guanyadors i una entrada pel Bicilab, ja que "només el fet de reflexionar sobre l'assetjament escolar ja era un gran què", va destacar Cano. A més dels guanyadors, també han rebut premis altres nens per adjuntar dibuixos amb els eslògans, que es publicaran en el llibre de testimonis, o enviar més un elevat nombre d'eslògans.