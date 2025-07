Elevada participació al concurs d’eslògans contra l’assetjament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El dissabte cinc de maig s’anunciaran els guanyadors del concurs d’eslògans organitzat per l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (Adjra). La presidenta de l’entitat, Sandra Cano, va explicar en declaracions al Diari que “es triaran les dues propostes de les dues categories” que seran els que siguin publicats “en els dos models de tote bags que seran distribuïdes per tot el país”. D’igual manera, Cano va apuntar que els premis seran lliurats pels “diferents representants del ministeri d’educació” tant “als finalistes” com “als participants que han enviat eslògans originals” o “dibuixos per iniciativa pròpia”.

“És per a nosaltres tot un orgull haver tingut tanta pluja de propostes”, va declarar tot confirmant l’èxit de la iniciativa. Segons Cano, fins i tot “en alguns centres, cases i punts joves han creat dinàmiques de treball” que “han permès la inclusió de tots els joves”. Cano va assenyalar que durant “tot el que resta de curs i el proper no pararem de fer la mosca i insistir en la lluita contra l’assetjament escolar”, ja que “arrossega moltíssim patiment”, fent que “els joves es vegin tan desesperats que acaben caient en picat” i “pateixin malalties mentals molt greus, com trastorns alimentaris, addiccions, lesions, intents de suïcidi o depressió”.

Des de la seva posició de presidenta d’Adjra, Cano va voler agrair “als comuns”, ja que “han aportat coses per als premis i han donat difusió”, “al ministeri pel seu compromís” i “a les empreses grans i petites” que “han fet un esforç per a poder-se sumar al projecte”. El lloc de realització de l’acte encara no es coneix, ja que “al principi era en les instal·lacions noves de Joventut”, però vista “la participació, estem valorant canviar-ho”.