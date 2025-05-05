Medi Ambient
Agricultura reparteix 90 collars amb GPS al sector ramader per incrementar la seguretat del bestiar
Els dispositius s'han entregat als ramats que pasturen prop de les fronteres del nord
Agricultura ha repartit, aquest matí, 90 collars equipats amb sistema de geolocalització (GPS), pel sector ramader. La iniciativa es dur a terme en format prova pilot, amb l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat dels ramats contra possibles atacs de grans depredadors, tal com va anunciar el ministre Portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres de dimecres passat. Els collars s'han entregat als ramaders de la Massana, Ordino, Canillo i el Pas. Zones on hi ha una major probabilitat d'incursió de grans depredadors, com l'os bru.
NACIONAL
El bestiar disposarà de GPS per detectar moviments d’ossos
Àlex Ripoll
La geolocalització estarà disponible des d'un dispositiu mòbil pels ramaders, que en el seu cas només podran consultar les dades dels collars corresponents als seus caps de bestiar. Al mateix temps les dades de tots els collars també seran accessibles des d'un dispositiu digital pels tècnics del departament d’Agricultura i pels agents del cos de Banders.
Els collars es recolliran finalitzat l'estiu
En finalitzar l'estiu, i per tant un cop el bestiar torni a ser a l’explotació ramadera, es recolliran els 90 collars cedits pel Govern als ramaders i es farà una avaluació del funcionament de la prova pilot per analitzar si se li dona continuïtat al llarg dels pròxims anys. El cost estimat per l’adquisició dels detectors i collars per equipar els ramats és de 13.457,72 euros, apunta Govern.