CONSELL DE MINISTRES
El bestiar disposarà de GPS per detectar moviments d’ossos
Els ramaders podran visualitzar la ubicació dels animals a través d’una aplicació mòbil
La presència d’ossos a les zones de muntanya continua sent una font de preocupació per als ramaders del país. Amb l’objectiu de minimitzar els riscos i millorar el control del bestiar, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia posarà en marxa aquest estiu un projecte pilot basat en l’ús de collars amb tecnologia GPS. Aquesta iniciativa vol facilitar el seguiment dels ramats i obtenir informació detallada sobre els desplaçaments dels ossos. Segons va explicar el ministre Guillem Casal, es repartiran 90 collars entre diversos ramaders, tenint en compte el volum de bestiar i les característiques de cada explotació.
Els dispositius permetran monitorar en temps real la posició dels animals i detectar alteracions en els seus moviments, una funcionalitat que ajudarà tant a protegir el bestiar com a recollir dades per a una gestió més eficient de la fauna salvatge. Casal va destacar que aquest sistema representa un avenç important per entendre millor la presència d’ossos al territori i actuar de manera més informada.
Els aparells es lliuraran principalment a explotacions situades entre Setúria i el port d’Envalira, àrees on s’ha detectat una presència més freqüent del plantígrad. Els ramaders podran accedir a la informació a través d’una aplicació mòbil, mentre que l’administració centralitzarà les dades per fer-ne l’anàlisi corresponent. En acabar la pastura, els collars hauran de ser retornats al Govern, que ha invertit 14.000 euros en el projecte.
Hotel Casamanya
Govern ha licitat la segona fase de les obres de l’antic hotel Casamanya d’Ordino. Les feines se centren en l’enderroc d’elements no estructurals de l’edifici, l’execució dels treballs d’arquitectura i instal·lacions, amb la reforma interior, l’ampliació de la planta baixa i també rehabilitació de la façana, tenint en compte l’eficiència energètica i l’accessibilitat de l’edifici de cinc plantes. La durada prevista de les obres és d’un any i mig un cop adjudicades.
EL TRENCALÒS I ELS JOCS, ALS EUROS ANDORRANS
D’altra banda, el consell de ministres va aprovar, a proposta del ministre de Finances, Ramon Lladós, una nova emissió de monedes d’euros andorrans destinats a la circulació per valor de 5,3 milions. Seran un total de 12.029.000 unitats, per set valors facials, des d’un cèntim fins a un euro (excepte la moneda de dos euros). L’emissió d’euros del 2025 s’ha encarregat a la Monnaie de París (França).