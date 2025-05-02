Successos
Detingut per extorsionar a tres empresaris per un deute de compra de vehicles
L'home de 40 anys tenia una ordre de recerca judicial
Un home de 40 anys va ser arrestat dimecres al vespre a Sant Julià per extorsionar a tres empresaris andorrans. El detingut hauria actuat en nom d'un empresari amb el qual s'havia associat en un negoci d'exportació i importació de vehicles al continent asiàtic i als qui reclamava un suposat deute, segons informa la policia. El cos de seguretat indica que l'home tenia una ordre de recerca judicial per tres denúncies presentades el setembre del 2024.
La policia assenyala que el lauredià arrestat hauria col·laborat amb un altre home, de 50 anys, detingut a Espanya el febrer passat per estar relacionat amb aquest entramat i per una temptativa de segrest a la dona d'un dels empresaris extorsionats. El detingut al país veí del sud és l'expilot de motos espanyol Miguel Tey que va ser empresonat per la temptativa de segrest ocorreguda a Arenys de Mar, segons van informar mitjans espanyols.
La investigació dels mossos d'esquadra va determinar que Tey hauria estat contractat per un inversor belga que reclamava diners impagats als tres empresaris andorrans. L'expilot hauria intentat forçar el cobrament del deute de 60.000 euros mitjançant la coacció i el segrest de l'exparella d'un dels empresaris però quan van anar a executar-lo es van confondre i van intentar retenir una amiga de la dona. L'andorrà detingut aquesta setmana al Principat estaria vinculat a aquests fets i està acusat d'un delicte contra el patrimoni per extorsió.
Notícia pendent d'ampliació
NACIONAL
