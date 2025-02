A presó l’expilot Miguel Tey per una presumpta extorsió

Verificat per

Miguel Tey ha ingressat a la presó després de ser detingut pels mossos d’esquadra per un presumpte intent de segrest a Arenys de Mar. Segons ha avançat El Periódico, l’excampió formava part d’una trama d’extorsió contra tres empresaris andorrans.

Segons la investigació policial, Tey hauria estat contractat per un inversor belga que reclamava un deute als tres empresaris del Principat. Com a part de la seva estratègia, l’expilot hauria intentat forçar el pagament de 60.000 euros mitjançant la coacció i el segrest de l’exparella d’un dels empresaris. Tanmateix, per error, la víctima de l’atac va ser una amiga de la dona.

Aquest incident va desencadenar una investigació policial que va culminar amb la detenció de Tey. En l’escorcoll del seu domicili, els agents van trobar una pistola i diverses proves que el vinculen amb el cas. La divisió d’investigació criminal dels mossos d’esquadra continua investigant els fets.

Tey va ser una promesa del motociclisme espanyol a mitjan anys noranta. Va ser campió d’Espanya el 1996 i de l’Europeu Superesport del 2000. Tot i això, la seva trajectòria esportiva ja fa anys que va quedar tacada per la implicació en activitats delictives. El món del crim va allunyar-lo dels circuits i el va convertir en un sospitós en investigacions policials.