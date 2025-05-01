REPORTATGE
Recordar per no oblidar
L’associació Velles Cases Andorranes va homenatjar vuit andorrans, víctimes de l’Holocaust, en un dia en què es van instal·lar set dels vuit Stolpesteine previstos en diversos racons del país.
L’associació Velles Cases Andorranes, amb el suport de les institucions polítiques i els familiars de les víctimes, va protagonitzar a la tarda el tancament de l’acte de col·locació dels set Stolpesteine. Ahir al matí, es van col·locar les llambordes en memòria de Pere Mandicó Vidal, Josep Calvó Torres i Antoni Vidal Felipó, i Josep Franch Vidal. La iniciativa compta amb més de 100.000 Stolpesteine en més de 30 països. Creats per l’artista berlinès Gunter Demnig, serveixen per marcar el lloc on van viure les víctimes assassinades o represaliades pel nazisme i recordar-les.
El tancament va començar amb una cercavila a la qual van assistir els representants polítics i es van col·locar dues llambordes més, les pedres de Salvador Montanya i Càndid Rosell, que feien un total de set que es van instal·lar en diversos punts del país. La resta de pedres (les set restants) no es van col·locar perquè l’associació no va arribar a cap acord amb les famílies i no es descarta que es vagin instal·lant més endavant. En l’acte, el síndic, Carles Ensenyat, va dur a terme un emotiu discurs en què va recordar que ja han passat 80 anys des del final de la Segona Guerra Mundial. “És important recuperar la història, no oblidar i recordar els errors del totalitarisme i de la guerra”, va explicar.
“És important recuperar la història, no oblidar i recordar els errors del totalitarisme”
Ensenyat va confessar que “han estat dècades de silenci de moltes famílies que van patir l’horror nazi de saber que un dels seus membres havia estat deportat a un camp de concentració, on seria assassinat o represaliat”. També va elogiar el treball dels historiadors Roser Porta i Jorge Cebrián, amb la publicació Andorrans als camps de concentració nazi, que van fer el 2009, que va suposar “el punt final per acabar amb el silenci de les víctimes”. La tasca continuada dels historiadors va fer que en els dos últims anys s’hagin sumat dues víctimes més, passant de 13 a 15. El dirigent polític va destacar la tasca que van realitzar els alumnes de batxillerat de l’Escola andorrana, ajudant a detectar una de les víctimes.
“Recordar és una responsabilitat de la nostra societat i una crida a la reflexió”
El president de Velles Cases Andorranes, Robert Lizarte, va fer el tancament de l’acte destacant la jornada “de gran transcendència al país”. “Aquestes pedres no ens parlen d’un passat dolorós, sinó que són un símbol de la nostra societat per recordar, preservar i reconèixer les històries i les vides que van ser arrencades en aquella època”, va explicar Lizarte, que va destacar que “recordar és una responsabilitat de la nostra societat i una crida a la reflexió”. L’acte va finalitzar amb l’entrega d’una rosa i una espelma, per part de les autoritats polítiques, als familiars de les vuit víctimes per la memòria, la dignitat i l’homenatge de tots ells.
La col·locació de la vuitena pedra serà el 6 de maig i servirà per retre homenatge a la memòria de Bonaventura Casal, de Ca l’Aern de la Margineda, i la incorporació de la llamborda la duran a terme els alumnes de batxillerat en un acte que servirà per recordar i no oblidar.