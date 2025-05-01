Record a les víctimes del nazisme
Record a les víctimes
Els familiars de les víctimes del nazisme els recorden amb un emotiu homenatge, ofrenen roses i encenen espelmes.
Les llambordes dels homenatjats
Les llambordes col·locades per Gunter Denmig, en homenatge als andorrans víctimes del nazisme.
L'homenatge dels familiars
Els familiars reten homenatge amb les fotografies de les víctimes.
La primera llamborda
Gunter Denmig amb la primera llamborda col·locada en homenatge a Bonaventura Bonfill Torres.
Gunter Denmig col·locant una de les llambordes
Gunter Denmig col·loca una de les llambordes sota l'atenta mirada de familiars i representants polítics.
Els familiars ofrenen amb roses els homenatjats
Els familiars dels homenatjats ofrenen roses en record de les víctimes.