Gunter Demnig

Gunter Demnig

Record a les víctimes del nazisme

Record a les víctimes del nazisme

Record a les víctimes

Els familiars de les víctimes del nazisme els recorden amb un emotiu homenatge, ofrenen roses i encenen espelmes.
Les llambordes dels homenatjats

Les llambordes dels homenatjats

Les llambordes dels homenatjats

Les llambordes col·locades per Gunter Denmig, en homenatge als andorrans víctimes del nazisme.
Els familiars dels homenatjats

Els familiars dels homenatjats

L'homenatge dels familiars

Els familiars reten homenatge amb les fotografies de les víctimes.
Gunter Denmig amb la llamborda de Bonaventura Bonfill Torres

Gunter Denmig amb la llamborda de Bonaventura Bonfill Torres

La primera llamborda

Gunter Denmig amb la primera llamborda col·locada en homenatge a Bonaventura Bonfill Torres.
Gunter Denmig col·locant llambordes

Gunter Denmig col·locant llambordes

Gunter Denmig col·locant una de les llambordes

Gunter Denmig col·loca una de les llambordes sota l'atenta mirada de familiars i representants polítics.
Familiars dels homenatjats

Familiars dels homenatjats

Els familiars ofrenen amb roses els homenatjats

Els familiars dels homenatjats ofrenen roses en record de les víctimes.
