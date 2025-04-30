Commemoració
Orde de Carlemany per a les nou dones que van lluitar pel vot femení
El ministeri de Cultura es compromet a fer recerca històrica de totes les protagonistes del moviment
“És una veritable llàstima que ja no hi siguem totes”, ha lamentat Angelina Mas, una de les nou dones que va aconseguir el primer pas per la igualtat al Principat: el dret a vot. El cap de Govern, Xavier Espot, ha recordat durant l’acte de lliurament de l’Orde de Carlemany que “destruir és molt fàcil”, i ha afegit que, davant l’allau de pèrdua de drets que s'observa arreu, “cal recordar i protegir el que s’ha assolit”. “Avui toca fer un viatge al mes i any de totes les revolucions”, ha dit Espot, posant en valor aquell moviment que, des de la discreció, va fer “trontollar la vella política”.
Angelina Mas, que ha recollit la Medalla d’Honor juntament amb Maria Molné, s’ha adreçat als presents amb agraïment i preocupació. Set representants més han recollit la medalla pòstuma de la resta de dones del moviment. “El nostre moviment anava més enllà del dret a vot. Volíem la igualtat”. Ha denunciat que, en aquella època, una dona necessitava permís del marit per fer qualsevol gestió. I tot i els avenços, ha advertit que “la igualtat continua una mica endarrerida” i que les generacions futures hauran de continuar empenyent.
Galeria d'imatges del reconeixement a les sufragistes andorranes
Després de 60 anys, el ministeri de Cultura s’ha compromès a recuperar i estudiar el llegat no només de les impulsores del vot femení, sinó també de totes les dones que van formar part del procés. Perquè, com va dir una de les protagonistes: “Ningú ens va donar les gràcies”. Ha arribat l’hora “d’honorar la seva memòria” i reconèixer “el seu llegat”, ha conclòs Espot.
El reconeixement s'ha lliurat a més a les famílies de Bonaventura Coma Riba, Concepció Naudí Areny, Joaquima Calvó Santuré, Montserrat Jordana Fiter, Paquita Mandicó Riberaygua, Joana Cerdà Cabanes i Carmen Noguer Enríquez. Les set andorranes han rebut l'orde a títol pòstum pel paper que van tenir per aconseguir que les dones tinguessin dret a vot al Principat.