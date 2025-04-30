Reconeixement a les nou sufragistes andorranes
Angelina Mas amb Xavier Espot.
Homenatge a Angelina Mas.
Maria Molné amb Xavier Espot.
Homenatge a Maria Molné.
Familiars de la Carmen Noguer Enriquez amb Xavier Espot.
Homenatge a Carmen Noguer Enríquez.
Familiars de Joana Cerdà Cabanes amb Xavier Espot.
Homenatge a Joana Cerdà Cabanes.
Familiar de Paquita Mandicó Riberaygua amb Xavier Espot.
Homenatge a Paquita Mandicó Riberaygua.
Familiar de Montserrat Jordana Fiter amb Xavier Espot.
Homenatge a Montserrat Jordana Fiter.
Familiar de Joaquima Calvó Santuré amb Xavier Espot.
Homenatge a Joaquima Clavó Santuré.
Familiars de Bonaventura Coma Riba amb Xavier Espot.
Homenatge a Bonaventura Coma Riba.
Familiars de Concepció Naudí Areny amb Xavier Espot.
Homenatge a Concepció Naudí Areny.