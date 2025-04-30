Institucions
L'Institut de l'Habitatge proposa limitar l'augment dels lloguers
L'entitat planteja aplicar incentius fiscals per fomentar l'arrendament o la construcció de pisos a preu regulat
"Limitació dels increments dels contractes tant en vigor com nous, amb criteris justificats i mecanismes de mediació", és una de les mesures, inspirada en el model suís, que posarà en consideració l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) per facilitar l'accés a un pis. L'entitat exposa aquesta idea com una de les que es plantejaran per definir línies de treball que portin a "resultats perdurables tot promovent l'estabilitat del mercat de l'habitatge" recordant la problemàtica que s'albira amb la finalització de les pròrrogues dels lloguers el 2027, segons el comunicat fet públic després de la reunió avui de la Comissió Nacional de l'Habitatge, que no havia mantingut cap trobada des del novembre del 2023.
L'INH proposa a més crear una borsa d'habitatge amb contraprestacions per als propietaris i acompanyament als llogaters i aplicar incentius fiscals per fomentar el lloguer o la construcció d'habitatges a preu regulat. L'entitat considera també que es poden impulsar programes de convivència intergeneracional entre joves i persones grans i incentivar la compra del primer habitatge per a ús habitual, que ja ha plantejat la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol. I destaca que aquestes propostes i altres que puguin sorgir d'un procés de recollida d'idees que iniciarà han de servir per donar resposta a "la necessitat d'afrontar amb urgència i eficàcia la creixent dificultat d'accés a l'habitatge al país".
L'Institut de l'Habitatge vol a més canviar la Comissió Nacional de l'Habitatge perquè sigui més àgil en el funcionament i en la implantació de les iniciatives que vol impulsar. Les modificacions que anuncia són per dividir la comissió en dues: una plenària i una permanent. La primera tindria reunions anuals i estaria integrada pels membres actuals. La comissió permanent es trobaria de manera trimestral, tindria funcions més operatives i estaria formada per menys components, amb representació de l'INH i del ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge.
Els canvis donarien cabuda a més a tècnics dels comuns i del Govern i d'altres membres escollits entre les entitats representades a la Comissió, segons recull el comunicat. Aquestes incorporacions serien vocals no permanents i la proposta és fer una selecció a través d'un sistema de llista oberta o per la presentació d'una candidatura "mostrant interès actiu, amb l'objectiu d'assegurar una representació diversa i implicada", assenyala l'entitat. L'INH explica que el model final de la comissió sorgirà dels treballs de la mateixa comissió i quan s'aprovi, es presentarà al Govern perquè decideixi si s'apliquen les modificacions.