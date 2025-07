10 milions d’ajuts al pla de compra

Publicat per Àlex RipollPietat Martin Vivas Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern vol destinar “entre vuit i deu milions” d’euros al programa d’ajuts per a la compra del primer pis, que es podria presentar abans del juny. Aquesta és la xifra que té al cap la ministra de Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, que va compartir ahir al programa Parlem-ne, de Diari TV.

El programa busca ajudar els joves a adquirir la primera vivenda i la intenció és revertir la ràtio actual entre lloguer i compra, que se situa en un 70% a favor dels lloguers. “Hem d’aconseguir que la gent pugui tenir accés al primer habitatge, com potser vam tenir fa 30 o 40 anys els de la meva generació”, va explicar Marsol, que va assenyalar que actualment hi ha un programa d’avals, però que la intenció és “anar més enllà”. Els detalls concrets seran responsabilitat del ministeri de Finances i els bancs, però “volem finançar més interessos i ajudar una mica més també amb l’entrada”, tot i que, a més, preveuen la idea de pagar més interessos a llarg termini i reduir l’import destinat al pagament inicial, segons va explicar la ministra.

La idea s’ha d’acabar de definir, però serà el següent objectiu del Govern un cop estiguin acabades les feines del parc públic de lloguer assequible. Marsol va reconèixer que la partida per fer-ho realitat és elevada, però va demanar “valentia” i que es destini “una quantitat important” al pla. El repartiment dels diners funcionaria tal com ho fa el pla Renova: es pressupostarien els deu milions i, un cop s’esgotin, caldria esperar a l’any següent per obtenir més ajudes.

Cent pisos turístics

La llei òmnibus continua fent-se notar i Marsol va celebrar que ja hi ha 100 apartaments turístics que han passat al mercat, 60 més dels que va anunciar la mateixa ministra al Consell General fa dues setmanes. El destí d’aquestes vivendes –si han anat al lloguer, a la compra, i a quin preu– encara es desconeix, però Marsol va celebrar que “aquest ja és un bon exemple que aquesta llei està quallant i tindrà efectes”. La localització d’aquests pisos es concentra sobretot al Pas de la Casa i a Canillo, mentre que l’afectació a Andorra la Vella i a Escaldes ha estat força residual per la manca de pisos turístics a la zona, segons va explicar la titular d’Habitatge.

Les dades sobre els pisos buits són més incertes, però la informació que arriba des de les immobiliàries indica que ja estan aflorant algunes de les 2.000 vivendes inhabitades que va registrar el Govern.

Repartir els habitatges

Aquelles persones inscrites al parc públic hauran d’acceptar algun dels pisos disponibles o perdran el seu lloc a la llista. Marsol va explicar que, davant de la necessitat actual, “no podem deixar pisos buits” perquè ningú els vulgui. Per tant, es començaran a repartir les vivendes que no s’hagin reclamat, com les de Sant Joan de Caselles, sempre considerant les necessitats de cadascú.