Consell de ministres
Govern licita una nova fase de la rehabilitació de l'antic Hotel Casamanya
La durada prevista de les obres és d'un any i mig un cop s'hagin adjudicat
El Govern ha aprovat la licitació de la segona fase de les obres de l'antic Hotel Casamanya d'Ordino, que acollirà les dependències del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i les oficines del comú d'Ordino. El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha explicat que les obres de la segona fase se centren en l'enderroc d'elements no estructurals de l'edifici, la reforma interior així com l'ampliació de la planta baixa i la rehabilitació de la façana. "Està previst que les obres finalitzin d'aquí a un any i mig i el 2027 pugui ser una realitat" ha explicat Casal, tot apuntant que "s'estan complint els terminis".
Actualment, s'estan duent a terme els treballs de la primera fase, que està previst que acabin al setembre. Els treballs es van adjudicar, el passat novembre, per 1,13 milions d'euros. "El preu de la segona fase serà més elevat que el de la primera, tot i que encara no el coneixem" ha esmentat el ministre Portaveu.