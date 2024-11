La primera fase de rehabilitació de l'antic Hotel Casamanya s'adjudica per 1,13 milions d'euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha adjudicat la primera fase de les obres de rehabilitació de l'antic Hotel Casamanya per 1.126.239,24 euros. Els treballs aniran a càrrec de l'empresa SIDECO, SL, que tindrà un termini d'execució de 29 setmanes. El Consell de Ministres ho ha aprovat aquest dimecres, segons informa l'executiu, per acollir les dependències del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, així com espais pel comú d'Ordino i pel Quart. D'aquesta manera se segueix la línia d'actuacions que ja s'han fet amb altres edificis com l'Hotel Rosaleda d'Encamp, ara el Ministeri de Cultura, o Ràdio Andorra, que allotja Andorra Turisme.

Les obres es dividiran en dues fases, segons informa el Govern. Durant la primera, adjudicada ara, s'enderrocarà l'aparcament annex i es construirà l'estructura d'un de nou. Els treballs de la segona fase aniran destinats a l'enderroc dels elements interiors, modificacions estructurals a l'edifici, treballs de reforma interior, així com actuacions a la façana i treballs d'ampliació de la planta baixa.

Rehabilitació de l'edifici de l'ambaixada d'Andorra a Madrid

L'executiu també ha donat el vistiplau a l'adjudicació dels treballs de rehabilitació de l'edifici de l'ambaixada d'Andorra a Madrid, per un import de 287.360,66 euros. L'empresa Locubsa serà l'encarregada de realitzar el projecte en un termini d'execució de 4 mesos.