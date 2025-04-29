París
Patrick Strozda rep la Legió d'Honor de França
Espot, Ensenyat i Bartumeu van ser presents en l'acte celebrat ahir al palau de l'Elisi
El cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat, van assistir ahir a la cerimònia de condecoració de la Legió d'Honor a l'exrepresentant del copríncep francès, Patrick Strozda. L'acte es va celebrar al palau de l'Elisi, a París, i Macron, com a president de la república francesa, va ser l'encarregat de condecorar a Strozda. En l'acte també hi va assistir l'excap de Govern, Jaume Bartumeu. "Moltes felicitats per aquesta alta distinció" ha estat el missatge del cap de Govern a Strozda a través de les xarxes socials.
NACIONAL
