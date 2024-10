Patrick Strzoda s’acomiada del país amb lloances del cap de Govern

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Final d’etapa per a Patrick Strzoda, representant personal del Copríncep francès, que s’acomiada d’Andorra després de set anys al càrrec amb les paraules d’agraïment del cap de Govern, Xavier Espot, i per extensió, de les institucions del Principat. El líder demòcrata li va reconèixer el “suport indefectible” tant d’ell com de l’estat que representa “en moments molt difícils” i “d’extrema dificultat”, com van ser en el passat per la covid-19 i en l’actualitat durant la negociació de l’acord d’associació amb Europa.