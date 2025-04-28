ONG
Vicky Marrugat presenta la candidatura a la presidència de la Creu Roja
Les eleccions se celebraran el 13 de maig
Vicky Marrugat ha presentat avui a la tarda la candidatura com a presidenta de la Creu Roja. En la llista l'acompanyaran David Fraissinet (vicepresident), Matthew Lodge (tresorer), Joan Saurí (secretari), Ana Arce (vocal), Irene Badia (vocal) i Elisabet Zoppetti (vocal). D'entre les propostes d'acció, Marrugat ha destacat garantir l'obertura de l'Hotel Social Peralba durant l'estiu del 2025, arribar a 15.000 persones formades en primers auxilis i assolir la xifra de 1.500 donacions de sang anuals. Les eleccions a la presidència de la Creu Roja se celebraran el 13 de maig. Marrugat ha qualificat el projecte de "realista, ambiciós i possible".
