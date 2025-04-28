ONG

Vicky Marrugat presenta la candidatura a la presidència de la Creu Roja

Les eleccions se celebraran el 13 de maig

Presentació Candidatura Vicky Marrugat.

Presentació Candidatura Vicky Marrugat.Fernando Galindo

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Vicky Marrugat ha presentat avui a la tarda la candidatura com a presidenta de la Creu Roja. En la llista l'acompanyaran David Fraissinet (vicepresident), Matthew Lodge (tresorer), Joan Saurí (secretari), Ana Arce (vocal), Irene Badia (vocal) i Elisabet Zoppetti (vocal). D'entre les propostes d'acció, Marrugat ha destacat garantir l'obertura de l'Hotel Social Peralba durant l'estiu del 2025, arribar a 15.000 persones formades en primers auxilis i assolir la xifra de 1.500 donacions de sang anuals. Les eleccions a la presidència de la Creu Roja se celebraran el 13 de maig. Marrugat ha qualificat el projecte de "realista, ambiciós i possible".

