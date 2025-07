Publicat per Ignasi de PlanellJoan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

No és el primer cop que el director general de la Creu Roja està en el centre de la diana. Aquest cop el desenllaç ha estat més dràstic, amb la destitució de Jordi Fernández i una junta directiva que majoritàriament va votar per l’acomiadament, en contra del parer del president, Josep Pol, i d’un altre membre que ahir mateix va renunciar a seguir a la junta. Fonts de la Creu Roja van apuntar ahir que s’ha generat molta “confusió” i van situar l’origen del conflicte en el fet que per primer cop hi hagi dues candidatures, i una d’elles –encapçalada per Alexis Estopiñán– amb persones afins a l’encara director, ja que es troba fora d’Andorra. La decisió es va adoptar dimecres a la nit en una junta extraordinària i la destitució es farà oficial dilluns. L’acomiadament comporta la indemnització perquè estava lligat laboralment amb un contracte indefinit. L’altra candidatura, continuista, està encapçalada per Vicky Marrugat i David Fraissinet.

El cessament s’empara en una decisió del ministeri d’Afers Socials que va alertar, mitjançant una nota del 17 de març, que el director general no disposa de la titulació del sector sociosanitari. La comunicació de Govern s’ha produït poc abans de l’obertura l’1 d’abril del quart centre de dia que gestiona la Creu Roja. L’advertència del ministeri va causar sorpresa entre els responsables de l’entitat perquè els tres centres de dia ja operatius s’han posat en marxa amb Fernández al capdavant i perquè disposen d’un director específic que sí que està titulat. De fet, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va negar ahir haver demanat cap acomiadament, i va comentar que “els altres centres s’han obert complint la reglamentació”, en clara al·lusió a aquest context. De fet, posteriorment i en un comunicat, Marín concreta “que el Govern en cap cas suggereix cap acomiadament, sinó que ha instat les entitats que encara no ho havien fet a acreditar que la persona que n’exerceix la direcció compleix la llei i disposa de les titulacions que marca el reglament o que, en cas contrari, indiquin quina persona amb titulació exercirà la direcció de l’entitat”. En la mateixa nota, adreçada al president, es comunica que “en cas que no es pugui acreditar que la persona que exerceix la direcció de la Creu Roja disposa de la titulació exigida, heu d’informar la persona que ha d’ocupar la direcció del centre i la titulació de què disposa. Així mateix, heu de sol·licitar la baixa de l’actual director, en el termini màxim previst en l’apartat anterior”, de 10 dies hàbils.

Les fonts van precisar que s’hi podia haver nomenat un responsable amb acreditació per al nou centre de dia de la Massana: “L’atribució correspon a Fernández amb el vistiplau de la junta, però aquesta no estava predisposada.” Per aquest motiu es considera que l’arrel de tot el conflicte està en el fet que s’hi presenti una candidatura alternativa, “que no ha agradat gens”, tot i que encara no es descarta aconseguir una llista de consens.

Polèmiques

El director general ha estat protagonista de diversos episodis polèmics. Durant la pandèmia es van registrar queixes per part de treballadores de la Creu Roja que denunciaven comportaments inadequats i presumpta actitud misògina. Les queixes van ser comunicades a la junta directivó, que va decidir apartar-lo temporalment. El març del 2022, la Creu Roja va organitzar un comboi humanitari. Inicialment, es va informar que el comboi no entraria en territori ucraïnès. Tanmateix, posteriorment, Fernández va admetre que vuit membres del comboi, incloent-hi quatre bombers, van traslladar el material fins a Lviv, desobeint les ordres.