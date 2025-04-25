Llengua pròpia
Registrades 23 queixes en el primer any de la llei del català
18 de les quals sobre comerços o bars per qüestions de retolació o bé per personal que treballa de cara al públic
Un any després de l’aprovació de la Llei de la llengua pròpia i oficial, el departament de Política Lingüística fa un balanç de les accions que s’han dut a terme. Pel que fa als expedients sancionadors, s’han obert i instruït en el departament de Comerç i Turisme, i alguns els ha resolt el departament de Política Lingüística. S'han registrat 23 queixes, nou de les quals sobre comerços per qüestions de retolació o bé per personal que treballa de cara al públic. Nou més s’han registrat sobre bars i restaurants també per la falta d’atenció en català o bé per no oferir la carta, els menús o qualsevol altre imprès en la llengua oficial. La resta són d’altres àmbits. D’aquests 23 casos, dos dels expedients s’han arxivat, n’hi ha cinc de resolts que s’han sobresegut perquè l’empresa ha esmenat la situació denunciada, i un altre està a punt de resoldre’s amb sanció. En aquest últim cas, l’empresa té un termini d’un mes des de la notificació per pagar la sanció o recórrer a la justícia. Es tracta d’una empresa del sector de l’hoteleria.
En aquest sentit, també s’han mantingut algunes reunions en matèria d’inspecció per coordinar accions amb els diversos àmbits d’actuació, principalment amb Comerç i Turisme. I ja s’ha posat en funcionament el procediment d’actuació en la instrucció i resolució d’expedients. En aquest sentit, també s’està preparant el text i el disseny d’un fullet informatiu sobre les principals disposicions de la llei per lliurar-lo en les visites d’inspecció i distribuir-lo als sol·licitants d’obertura de negocis, cosa que es farà a través dels comuns.
Pel que fa als dos nous organismes encarregats de coordinar la política lingüística del Govern i dels comuns, s’ha previst convocar la primera reunió durant el mes de maig vinent. Durant aquest primer any, s’han designat els diversos representants de les institucions i entitats que en formaran part i ara la previsió és convocar una primera trobada constitutiva per informar tots els membres que en formaran part per tenir clares les funcions que estableix el reglament de funcionament intern i fixar així els objectius de cada organisme a curt termini.
Finalment, el departament de Política Lingüística també explica que s’ha iniciat una “petita” campanya interna, en col·laboració amb el departament de Funció Pública i Recursos Humans, per fer conèixer el reglament d’ús de la llengua pròpia i oficial a l’administració general i a la de justícia, amb l’eslògan principal 'El català és la llengua de l’Administració' i els lemes secundaris 'Entre companys també!' i 'Atenem sempre els usuaris en català'. Cal recordar que d’acord amb la llei i el reglament, el personal de l’administració pública i de justícia s’ha de mantenir en català en l’atenció al públic, tret que l’interlocutor demani explícitament que se li adreci en una altra llengua per problemes de comprensió.
