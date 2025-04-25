Successos
Detingut el jove que havia robat diversos vehicles a la Massana al març
L'home de 26 anys podria estar vinculat amb denúncies recents que està tractant la policia
La policia va detenir ahir al matí a Escaldes el jove de 26 anys que el març hauria robat diversos vehicles a la Massana. La detenció ve per ordre de la Batllia, després que hagués rebut l'alta mèdica, i la policia el va posar a disposició judicial ahir a la tarda. El cos de seguretat no descarta que el jove estigui vinculat amb denúncies recents que s'estan tractant, ja que acumula múltiples antecedents i la policia l'investigava per diverses denúncies. Se l'acusa de ser el presumpte autor de delictes contra el patrimoni per furt d'ús de vehicle, furt a l'interior de vehicles i en un domicili, i danys. També està acusat per un delicte contra l'ordre socioeconòmic per ús fraudulent de targeta bancària.
El jove va ser controlat pels agents la matinada del 26 de març després de tenir dos accidents, un a la rotonda de l’Aldosa i l’altre, a la sortida d’Anyós, amb dos vehicles que hauria furtat durant aquella nit. Els agents el van identificar fugint del lloc on va tenir el segon accident i, després que es llencés per un terraplè per intentar escapar, el van localitzar a l’habitació de l’hotel on vivia i fins on havia arribat després de sostreure un tercer vehicle a l’avinguda Sant Antoni. Havia deixat la porta bloquejada i, quan la Policia hi va accedir, se’l va trobar inconscient i va alertar els serveis d’emergències perquè el traslladessin a l’hospital, on va estar ingressat fins ahir.
Un jove roba quatre vehicles aquesta matinada a la Massana
