Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home resident de 26 anys ha estat controlat aquesta matinada per la policia després que al llarg de la nit hagués robat, almenys, quatre vehicles a la Massana. La policia ha trobat un primer vehicle accidentat i on no hi havia el conductor, fet que ha provocat les sospites dels agents, que han començat a investigar i han trobat tres vehicles més, un dels quals també estava accidentat. Al llarg de la matinada, els agents han sabut qui era l'autor dels fets i han anat a casa seva a buscar-lo. Quan han arribat haurien vist que estava ferit, a causa dels múltiples accidents patits, i l'han traslladat a l'hospital, on encara continua ingressat, però està controlat per la policia, que informa que "molt probablement" se'l detindrà una vegada sigui donat d'alta. La policia també apunta que podrien aparèixer més vehicles robats en el transcurs de la investigació.