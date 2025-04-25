Successos
Arrestat amb una taxa d'1,73 a la frontera del riu Runer
El turista de 27 anys va ser controlat ahir a la nit
Un turista de 27 va ser arrestat per conduir amb una taxa d'alcohol d'1,73. Els fets van passar ahir a la nit a la frontera del riu Runer, quan els agents van fer-li el control d'alcoholèmia i el jove va donar positiu, fet que va comportar la detenció.
Controlat amb 1,1 grams de cocaïna al Pas
Un home de 30 anys va ser detingut amb 1,1 grams de cocaïna al Pas. L'home es trobava a l'exterior d'un local d'oci nocturn, la matinada de dimarts, quan els agents el van arrestar per possessió de drogues.
Detingut un matrimoni per haver-se agredit mútuament
Un matrimoni de 29 i 35 anys van ser detinguts la matinada de dilluns per haver-se agredit mútuament al seu domicili del Pas. Els presumptes autors estan acusats de delictes contra la integritat física i moral.
NACIONAL
