Successos
Detinguda una parella per agredir-se mútuament al Pas
Els fets han passat poc abans de les sis del matí
Un matrimoni de 29 i 35 anys ha estat detingut al Pas per agredir-se mútuament. Els fets han passat poc abans de les sis del matí, quan els agents han estat alertats, possiblement pels veïns, d'una discussió en un pis del Pas. Quan la patrulla s'ha traslladat al lloc dels fets ha pogut constatar que la discussió havia anat a més i la parella havia arribat a les mans, fet que els ha comportat la detenció com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral, informa la policia.